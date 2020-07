Roma, la statua mesopotamica della “Dea Madre” torna in Iraq

La cerimonia di restituzione del manufatto risalente al 4.500 a.C. si è svolta oggi nella sede del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, alla presenza dell’ambasciatrice irachena e del ministro Dario Franceschini, il quale ha dichiarato: “Giornata significativa”

Torna in Iraq la statua della "Dea Madre" di origine mesopotamica, risalente a circa il 4.500 a.C.: la cerimonia di restituzione si è svolta il 23 luglio a Roma, nella sede del ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, alla presenza del ministro Dario Franceschini, del generale Roberto Riccardi, comandante dei carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) e dell'ambasciatrice irachena in Italia, Safia Taleb Al- Souhail.