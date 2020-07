Roma, incendio di sterpaglie in via Castel di Guido: coinvolte auto

Un incendio di sterpaglie e vegetazione è divampato in via di Castel di Guido alla periferia di Roma. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco da circa due ore: in azione anche un elicottero dei pompieri. A quanto riferito dai pompieri, le fiamme spinte dal vento hanno rapidamente esteso il proprio raggio d'azione. Secondo quanto si è appreso, il fuoco avrebbe interessato anche una villa abbandonata, ha coinvolto alcune vetture e sta lambendo le abitazioni. Una nube di fumo è visibile in gran parte della zona ovest della Capitale., mentre l'odore di bruciato è stato avvertito in varie zone della città. Sul posto anche i poliziotti del commissariato Aurelio.