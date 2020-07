Cadavere trovato per strada alla periferia di Roma

Un cadavere è stato trovato ieri sera in un'area buia di piazzale Pino Pascali, in zona Tor Sapienza, alla periferia di Roma. Secondo quanto si è appreso, si tratta di una transessuale di 36 anni di origini brasiliane. A dare l'allarme un 43enne brasiliano che ha raccontato ai carabinieri di aver investito accidentalmente la 36enne, ma quando era già a terra senza vita. Sul posto i carabinieri della stazione di Roma Tor Sapienza e la settima sezione del Nucleo Investigativo per i rilievi tecnici.