Roma, sit in operatori del turismo in piazza Ss. Apostoli. VIDEO

Sit in degli operatori turistici a Roma, in piazza Ss. Apostoli. "Faremo una grande battaglia perché vi vengano dati i soldi a fondo perduto", ha detto la senatrice, presente sul posto, Daniela Santanchè con il megafono. "Salviamo il turismo", si legge in un manifesto che viene mostrato da un uomo. Poi: "Regola numero uno, non lavatevene le mani" oppure "Turismo abbandonato". Ancora, un più eloquente: "Basta". Le forze dell'ordine sono sul posto per controllare che tutto proceda senza tensioni. Il turismo è sicuramente uno dei settori più danneggiati dalla pandemia. Oggi a Roma gli operatori hanno voluto far sentire le proprie ragioni. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)