Incidente stradale a Roma, ribaltamento mezzo: code sul Gra

A causa di un incidente, sono temporaneamente chiuse al transito la corsia di sorpasso e quella centrale del Gra, al chilometro 41,3 all'altezza dell'uscita Tuscolana in carreggiata interna.

L'incidente

L'incidente ha coinvolto più veicoli, di cui uno si è ribaltato causando il ferimento di una persona. Lo rende noto l'Anas che fa sapere che posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Al momento si registrano code nel tratto in prossimità dell'incidente.