Roma, usavano ricette false per spaccio di droga: coinvolti minorenni

C'erano anche giovani minori di 18 anni nella banda che utilizzava ricette false precompilate per l'acquisto di farmaci con effetto stupefacente o psicotropo che poi venivano rivenduti anche tra gli stessi minori.

Le indagini

Lo ha scoperto la Polizia di Stato a Roma, che nei primi giorni di luglio ha visto gli agenti del commissariato Prati, diretto da Filiberto Mastrapasqua, eseguire 3 ordinanze di collocamento in Comunità emesse dal gip per il Tribunale dei Minorenni e successivamente, il 14 luglio, nel medesimo contesto investigativo sono stati eseguiti anche 9 decreti di perquisizione locale emessi dal Tribunale Ordinario e Tribunale dei Minorenni a seguito delle quali sono state denunciate altrettante persone. I provvedimenti sono stati emessi a conclusione di una delicata inchiesta, nome in codice 'operazione New Joint', intrapresa a partire dal dicembre scorso dagli investigatori del commissariato.