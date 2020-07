Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Ringrazio tutto il personale della ASL Roma 6 per il grande impegno e la professionalità mostrati in questo periodo di emergenza"

"Registriamo un dato di 17 casi. Di questi 10 sono casi di importazione: sei sono di nazionalità del Bangladesh, un caso dall'Iraq, due dal Pakistan e uno dall'India". Così l'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato. "Ho fatto visita alla rsa pubblica di Albano e voglio ringraziare tutto il personale della ASL Roma 6 per il grande impegno e la professionalità mostrati in questo periodo di emergenza. Queste strutture dimostrano l'importanza dell'impegno pubblico nella tutela e nel sostegno, non solo sanitario, alle fasce fragili della popolazione. Ho trovato un ambiente confortevole e personale qualificato e fortemente motivato".