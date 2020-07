Coronavirus, lavoro: 6046 controlli su aziende. Sospese 286 attività

Sono 286 le attività sospese durante i controlli per il rispetto delle norme anticontagio durante l'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA). È emerso nel corso della riunione in tema di sicurezza tra il ministero del Lavoro e le parti sociali.

I controlli

La verifica sul rispetto delle regole anti-contagio, messe a punto nel protocollo sulla sicurezza, ha portato a condurre controlli su 6.046 imprese che occupano complessivamente 141.877 lavoratori. Di queste, 1.184 imprese sono risultate irregolari. Sono state disposte sanzioni pecuniarie per un ammontare complessivo di un milione e 273.600 euro.