Roma, incendio nei pressi di un campo nomadi in via Candoni: evacuato

Un incendio è scoppiato nell'area boschiva nei pressi del campo nomadi in via Candoni a Roma. A quanto si apprende, le fiamme si sono propagate anche all'interno del campo, coinvolgendo alcuni moduli abitativi vuoti. Al momento non si registrerebbero feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale che hanno disposto l'evacuazione temporanea del campo per il tempo necessario allo spegnimento delle fiamme.

Via della Magliana chiusa al traffico

A causa del rogo via della Magliana è stata provvisoriamente chiusa al traffico nel tratto tra via del Fosso della Magliana e Via Candoni. I veicoli provenienti da ponte d'Asti vengono mandati a sinistra verso il Grande raccordo anulare.

In fiamme anche un'area boschiva a Nettuno

In fiamme anche un'area boschiva nel comune di Nettuno, vicino Roma, a ridosso di via Concerviano e via della Chiusa. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco con l'ausilio di un elicottero Drago. Al momento non risultano persone coinvolte.