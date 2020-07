Fregene, schiamazzi e musica ad alto volume: denunciato

Alla vista dei carabinieri, intervenuti su richiesta dei numerosi cittadini svegliati nel cuore della notte, il giovane ha dato in escandescenza, rivolgendogli offese e minacce

Ha passato la scorsa notte a girare per le strade di Fregene, diffondendo musica ad alto volume con un amplificatore acustico, il ragazzo, residente a Roma, alla vista dei carabinieri, intervenuti su richiesta dei numerosi cittadini svegliati nel cuore della notte, ha dato in escandescenza, rivolgendogli offese e minacce. Ricondotto alla calma, i militari l'hanno denunciato al Tribunale di Civitavecchia per il suo comportamento, provvedendo a sequestrare l'amplificatore.