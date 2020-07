Roma, ucciso a colpi d’arma da fuoco: c'è un sospettato per l'omicidio

È accaduto intorno alle 10:30 di oggi in via Sparanise. La vittima è un 48enne e si trovava nei pressi della propria abitazione. Proseguono le indagini dei militari

Un uomo è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Roma, intorno alle 10.30 di oggi. È successo in via Sparanise, in zona Divino Amore. La vittima, un 48enne, si trovava nei pressi della propria abitazione. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione Roma Divino Amore e della Compagnia di Pomezia. Ci sarebbe già un sospettato per l'omicidio: l'uomo si trova ora in caserma. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri.