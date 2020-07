Roma, cibi mal conservati e feci di topo: chiuso ristorante

Il locale si trova in zona Garbatella, sono state riscontrate irregolarità per la presenza di prodotti privi della tracciabilità, della etichettatura nonché della data di confezionamento. Il materiale è stato sequestrato e al proprietario è stata fatta una sanzione di 1.500 euro

Un noto ristorante in zona Garbatella, a Roma, è stato chiuso per le "pessime condizioni igienico sanitarie e la presenza di numerose feci di topo". Nel locale sono state riscontrate irregolarità per la presenza di prodotti privi della tracciabilità, della etichettatura e della data di confezionamento. Tutto il materiale è stato sequestrato in attesa della distruzione e al proprietario è stata comminata una sanzione di 1.500 euro.

I controlli nella zona

Il provvedimento di chiusura è stato emesso dal personale Asl Roma 2 che ha svolto i controlli assieme agli agenti del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, del Reparto Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio. Le forze dell'ordine hanno effettuato anche controlli antiprostituzione in viale Marconi, via Cristoforo Colombo e largo Enea Bortolotti, servizi antiassembramento in largo Beato Placido Riccardi, zona di "movida". Durante l'attività di controllo sono state identificate 322 persone, riscontrati 3 assembramenti ed emessi 5 Daspo urbani.