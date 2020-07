Operazione antidroga in provincia di Frosinone: 15 arresti

Quindici persone sono state arrestate nell'ambito di un'operazione antidroga dai carabinieri del comando provinciale di Frosinone. Dalle indagini è emerso che gli indagati incassavano profitti dallo spaccio di cocaina, che smerciavano davanti ad alcuni esercizi pubblici del Comune di Anagni.

L’attività investigativa ha permesso di individuare il canale di approvvigionamento della droga che, dal Marocco sfruttando ramificazioni criminali degli indagati anche nelle province di Roma, Pistoia, Genova, Milano, Bergamo e Brescia, giungeva nei Comuni ciociari.

Cocaina nascosta in strada

In particolare lo stupefacente, approvvigionato nel Nord Italia e trasportato attraverso i vani accessori di alcune auto, lungo l'asse autostradale A1, giungeva nei comuni della Ciociaria. La cocaina da immettere sul mercato locale veniva poi nascosta dagli indagati in anfratti lungo alcune strade pubbliche isolate e in paesi limitrofi. Nel corso delle indagini, che hanno verificato oltre un migliaio episodi di spaccio per un valore di 80 mila euro, sono state inoltre denunciate in stato di libertà altre 7 e sequestrati circa 2 chili di cocaina, che avrebbero fruttato se immessi sul mercato 160mila euro.