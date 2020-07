Si perdono durante escursione vicino Roma, ritrovati due 14enni

I due minorenni si sono smarriti durante una gita in bicicletta nella riserva naturale della Cannucceta, nei pressi di Castel San Pietro Romano

Due ragazzi di 14 anni si sono smarriti durante un’escursione in bicicletta nella riserva naturale della Cannucceta, vicino Roma, nei pressi di Castel San Pietro Romano. E’ successo ieri pomeriggio. Dopo l’allarme sono scattate le ricerche, a cui hanno partecipato i vigili del fuoco e la protezione civile dei Monti Prenestini. Impiegato anche un elicottero. I due minorenni sono stati poi localizzati dai pompieri e tratti in salvo. Nonostante lo spavento, sono in buone condizioni.