Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Un concerto dedicato agli operatori del settore sanitario per lo straordinario impegno di questi mesi per dire "grazie a nome di tutti". Lo eseguirà la banda della Polizia stasera (20.30) in piazza del Viminale in occasione del 168esimo anniversario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nato l'11 luglio del 1852. Durante la serata - alla quale parteciperanno il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il capo della Polizia Franco Gabrielli e il sindaco di Roma Virginia Raggi - saranno ricordate le vittime della pandemia e sarà assegnato il titolo di poliziotto ad honorem a un medico e a una infermiera. A causa delle regole imposte dall'emergenza Covid, sottolinea una nota della Polizia, l'accesso in piazza del Viminale "sarà consentito esclusivamente alle autorità ed agli ospiti invitati, senza eccezione alcuna. Non sono pertanto previsti accrediti stampa". La cerimonia potrà essere seguita in diretta sul canale Facebook della Polizia e sui sito www.interno.gov.it e www.poliziadistato.it .