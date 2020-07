Enrico Letta a Sky Tg24: "Sindaco di Roma? Non fa parte di mia agenda"

Così l'ex presidente del Consiglio: "Non sono romano e ho un lavoro che devo portare avanti soprattutto in questo tempo in cui occuparsi di istruzione e formazione si scontra con l’educazione a distanza e con il fatto che dovremmo riprendere l’anno accademico a settembre con i corsi online"

"Non sono romano e la cosa non fa parte della mia agenda dei prossimi tempi. Ho un lavoro che devo portare avanti soprattutto in questo tempo in cui occuparsi di istruzione e formazione si scontra con l’educazione a distanza e con il fatto che dovremmo riprendere l’anno accademico a settembre con i corsi online, è un lavoro molto impegnativo". Lo ha detto a Start, su Sky TG24, l’ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, rispondendo a una domanda sull’ipotesi di una sua candidatura a sindaco di Roma.

Le dichiarazioni

Se vede un futuro della politica italiana con europeisti e non europeisti e con Forza Italia in un ambito di centrosinistra, Enrico Letta ha risposto: "Non credo in un ambito di centrosinistra, credo però che la collaborazione istituzionale, per esempio sul Mes, sia una cosa che servirebbe al nostro paese. Auspico una collaborazione istituzionale di tutti coloro che a livello europeo stanno sostenendo la Commissione di Ursula von der Leyen e questa grande operazione che è rivoluzionaria a livello europeo e deve trovare in Italia un sostegno forte".