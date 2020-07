Spacciavano su litorale laziale: 4 arrestati tra cui agente di polizia

Secondo le indagini compiute dai carabinieri di Civitavecchia gestivano una piazza di spaccio di hashish, cocaina e marijuana. Il poliziotto finito in carcere era già ai domiciliari dopo essere stato arrestato a febbraio per spaccio di sostanze stupefacenti

Arrestate quattro persone, tra cui un agente della polizia stradale che già si trovava ai domiciliari, per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale laziale, tra Ladispoli e Cerveteri in provincia di Roma. Secondo le indagini, compiute dai carabinieri di Civitavecchia, i quattro gestivano una piazza di spaccio di hashish, cocaina e marijuana, potendo anche vantare una solida rete di collegamenti con i fornitori.

La rete di spaccio

Secondo le accuse, tutti gli indagati avevano canali di approvvigionamento dello stupefacente autonomi e talvolta si vendevano la droga tra loro per poterla rivendere a loro volta ai propri clienti quando ne erano sprovvisti. Tale "alleanza" consentiva anche di calmierare il prezzo di vendita al dettaglio delle dosi. La droga, di purissima qualità, veniva chiamata "Rolex", proprio per sottolinearne l'elevato valore.

In carcere agente di polizia che era già ai domiciliari

Il poliziotto finito in carcere era già ai domiciliari dopo essere stato arrestato a febbraio per spaccio di cocaina. Durante l'indagine, durata circa tre mesi, i carabinieri hanno arrestato 13 persone in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti e sequestrato complessivamente quattro chili di cocaina, sei chili di marijuana, 2,7 chili di hashish, 105 piante di marijuana, 18,5 chili di fogliame di marijuana e 35mila euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Si stima che soltanto la droga sequestrata avrebbe movimentato un giro di affari di circa 300mila euro.