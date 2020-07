La vicenda è accaduta in piazza Giureconsulti nella Capitale. Indagini sono tuttora in corso per ricostruire quanto successo

Rissa in piazza Giureconsulti a Roma, all'altezza del capolinea dei bus. Sul posto è intervenuta la polizia locale. Secondo quanto si è appreso, sono tre le persone che al momento si trovano in stato di fermo. Indagini sono tuttora in corso per ricostruire quanto accaduto.