Il rogo è scoppiato in via Santa Rita da Cascia. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, una persona è stata trasportata in ospedale per le ustioni riportate

Un incendio è scoppiato ieri sera a Roma nelle cantine di una palazzina in via Santa Rita da Cascia, in zona Torre Gaia. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto, una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale per le ustioni riportate.