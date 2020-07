Incidente a Fiumicino, scontro tra auto e moto: morto 64enne

Un uomo di 64 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri tra Fiumicino e Focene, su via Coccia di morto. La vittima, in sella a una moto, è deceduta dopo essersi scontrata con un’automobile. Sul posto sono intervenuti, per rilievi ed accertamenti, gli agenti della polizia locale di Fiumicino che indagano per ricostruire la dinamica dell’incidente. La salma è stata messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria.