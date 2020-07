Roma, intascavano fondi pubblici: 28 indagati tra cui dirigente Mise

Secondo gli investigatori, il dirigente e un commercialista avrebbero operato per far ottenere o agevolare l'indebita percezione di finanziamenti pubblici erogati dal Ministero dello Sviluppo Economico

I carabinieri del Comando provinciale di Roma stanno eseguendo due ordinanze di custodia cautelare, emesse dal gip su richiesta della Procura, nei confronti di 28 persone indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e al trasferimento fraudolento di valori, traffico d'influenze con l'aggravante della qualifica di pubblico ufficiale, truffa aggravata, emissione di fatture per operazioni inesistenti, malversazione a danno dello Stato, millantato credito aggravato in concorso. La prima ordinanza riguarda nove persone tra cui un dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico e un commercialista, mentre la seconda ordinanza di custodia cautelare ha colpito 19 persone che, secondo gli investigatori, mediante la costituzione di società fittizie intestate a prestanome, emettevano documenti fiscali per operazioni inesistenti per riciclare denaro proveniente da altre società attive e commettere reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Le accuse

Secondo gli investigatori, il dirigente e il commercialista avrebbero operato per far ottenere o agevolare l'indebita percezione di finanziamenti pubblici erogati dal Ministero dello Sviluppo Economico che, una volta ottenuti, sono stati distratti anziché essere utilizzati per il loro originario scopo. Tra novembre 2018 e settembre 2019 sarebbero state erogate somme per circa 1,5 milioni a tre diverse società.

Nel corso dell’operazione i carabinieri hanno sequestrato 25 immobili, 290 conti correnti e partecipazioni societarie per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro.