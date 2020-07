Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Così il primo cittadino: "Mai come in questo momento si deve non abbassare la guardia, mantenere le distanze ed evitare gli assembramenti. Solo attraverso corretti comportamenti da parte di tutti noi potremo mantenere un basso numero di contagiati sul nostro territorio"

Sono 16 le persone attualmente positive al Covid-19 nel Comune di Fiumicino. Lo rende noto il sindaco, Esterino Montino, dopo aver ricevuto dalla Asl Rm3 i dati aggiornati relativi ai contagi da Coronavirus. "Attualmente - spiega - sono 16 (14 per il cluster legato al caso del dipendente del bistrot, ndr) le persone positive e 15 quelle in sorveglianza attiva. Mai come in questo momento si deve non abbassare la guardia, mantenere le distanze ed evitare gli assembramenti. Solo attraverso corretti comportamenti da parte di tutti noi potremo mantenere un basso numero di contagiati sul nostro territorio. È una raccomandazione che faccio a tutti i cittadini e le cittadine del nostro Comune".