Un bus di linea è andato in fiamme intorno alle 13:50 in via della Sorbona, alla periferia di Roma, all'altezza dello svincolo del Grande raccordo anulare Torrenova. Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme alla Polizia di Stato, non si registrano feriti. Il mezzo Atac è andato distrutto.