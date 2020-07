Coronavirus Lazio, Zingaretti: “Rispettare regole o si torna indietro”

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è tornato a parlare della situazione sanitaria all'interno del territorio (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LA SITUAZIONE NEL LAZIO). In una nota, il governatore ha ribadito la necessità di “rispettare le regole” perché “altrimenti rischiamo di tornare indietro”.

Le parole di Zingaretti

Zingaretti ha affermato: "Faccio un nuovo appello a tutti a rispettare le regole. I contagi aumentano perché molti non le rispettano. Atteggiamenti spavaldi e irresponsabili mettono a rischio la sicurezza degli altri. Come diciamo da tempo, il virus è ancora in circolazione e abbassare la guardia ora è davvero sbagliato. Grazie alle centinaia di operatori sanitari, Forze dell'ordine, Sindaci e amministratori che sono attivissimi a individuare i positivi e poi isolare i focolai”. Ha poi aggiunto: “Ma questo non può bastare: bisogna continuare a usare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza e igienizzare mani e ambiente. Regole che non sono complicate, ma sono fondamentali per tutelarci e per questo vanno osservate, altrimenti rischiamo di tornare indietro e bruciare tutti i sacrifici che abbiamo fatto in questi mesi".