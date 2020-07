Stadio Roma, il 6 luglio vertice di maggioranza in Campidoglio

La sindaca Virginia Raggi incontrerà i consiglieri di maggioranza per esaminare la due-diligence svolta sulla documentazione e chiesta dalla prima cittadina dopo l'inchiesta della Procura di Roma

Il 6 luglio in Campidoglio si svolgerà il vertice della maggioranza del Movimento 5 Stelle per discutere dello stadio della Roma. A quanto si apprende, la sindaca Virginia Raggi incontrerà i consiglieri di maggioranza per esaminare la due-diligence svolta sulla documentazione e chiesta dalla prima cittadina dopo l'inchiesta della Procura di Roma.

Presente anche il gruppo tecnico

Alla riunione sarà presente anche il gruppo tecnico dei dirigenti del Comune di Roma che si è occupato della due diligence.