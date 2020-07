Roma, esplode una caldaia in un hotel in via Reggio Calabria: 3 feriti

È avvenuto in via Reggio Calabria, zona piazza Bologna. Le persone coinvolte nello scoppio sono tre operai, tra cui padre e figlio. Tutti e tre sono stati portati in ospedale: due in codice verde, uno in codice giallo per traumi. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri

Una caldaia è esplosa in un hotel in via Reggio Calabria, zona piazza Bologna, a Roma. Lo riferiscono i vigili del fuoco, che sono giunti sul posto insieme ai carabinieri del Nucleo Radiomobile, della Compagnia Parioli e ella stazione di Piazza Bologna. Tre operai, tra cui padre e figlio, risultano feriti e sono stati portati in ospedale dal 118: due sono arrivati al pronto soccorso in codice verde, il terzo in codice giallo per traumi. Nessuno è in gravi condizioni.

L’esplosione

A quanto ricostruito finora, L’esplosione si sarebbe verificata durante le operazioni di manutenzione della caldaia da parte degli operai. Sono in corso le verifiche dei pompieri per stabilire se ci siano danni alla struttura.