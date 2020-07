Roma, uomo aggredito e rapinato in strada a Centocelle

Rapina in strada nella notte in piazza dei Gerani a Roma, nel quartiere Centocelle. Un cittadino del Bangladesh è stato aggredito alle spalle da due uomini che gli hanno rubato il cellulare e il portafogli con dentro documenti e 120 euro in contanti. La vittima è stata trasportata in ospedale in codice verde. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia.