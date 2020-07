Incidente a Roma, scontro fra scooter e due auto: un morto

È accaduto stamattina in via di Casal Boscone. La vittima, a bordo della moto, è un uomo di 56 anni. Sul posto è giunta la polizia locale per mettere in sicurezza l’area del sinistro ed effettuare i rilievi del caso

Un incidente mortale è avvenuto questa mattina in via di Casal Boccone, a Roma: coinvolte uno scooter e due automobili. La vittima, un uomo di 56 anni, è il conducente della moto. Sul posto per i rilievi è giunta la polizia locale del III Gruppo Nomentano. Diverse le pattuglie della polizia locale intervenute in ausilio per la viabilità e la messa in sicurezza dell'area, in modo da consentire gli accertamenti del caso.