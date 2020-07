Roma, donna investita da un'auto: 80enne muore in ospedale

Una donna di 80 anni, investita ieri pomeriggio da un'auto in via Silvestri a Roma, è morta in ospedale. Sul posto è intervenuta la polizia locale del XII Gruppo Monteverde per i rilievi. L'anziana, trasportata in ospedale in gravi condizioni, è deceduta nelle ore successive. Al volante dell'auto c'era un uomo di 72 anni che si è fermato a prestare soccorso. Sono in corso accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.