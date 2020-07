Roma, derubano un’anziana e poi scappano in auto: arrestati

Intercettati dalla polizia dopo aver derubato un’anziana signora nel quartiere Fleming, a Roma Nord, sono saliti in auto e sono scappati. Tre uomini sono stati arrestati al termine di un lungo inseguimento, durante il quale hanno anche speronato una volante che li stava inseguendo. I tre malviventi, di origine sudamericana, sono stati poi bloccati mentre tentavano di fuggire a piedi. Tre agenti sono rimasti contusi e, portati in ospedale, sono stati giudicati guaribili in pochi giorni.

Accertamenti in corso

Terminato l’inseguimento, gli agenti hanno controllato l’auto a noleggio su cui i tre stavano scappando, trovando al suo interno delle carte di credito, alcune delle quali rubate poco prima all’anziana in largo Melegari. Sono in corso indagini per stabilire se siano responsabili di altri furti in zona, avvenuti recentemente, ai danni di anziani che venivano distratti e poi derubati.