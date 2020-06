Silvio Berlusconi: addio a Palazzo Grazioli per la villa di Zeffirelli

Silvio Berlusconi dà l’addio a palazzo Grazioli, sua storica residenza romana in via del Plebiscito. Come riporta Il Messaggero, l'ex premier traslocherà nella villa di sua proprietà sull'Appia antica dove abitava il regista Franco Zeffirelli, a cui aveva concesso il comodato d'uso gratuito. Dopo la morte del regista sono partiti i lavori di ristrutturazione dell’abitazione, che ha al suo interno dépendance e piscina, lavori iniziati, spiegano da Forza Italia, lo scorso autunno. L’ex premier si trasferirà non appena saranno ultimati.