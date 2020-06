Bus in fiamme nella notte a Roma, nessun ferito

A Roma, in via Cassia, nella notte un autobus è andato a fuoco. L'incendio, divampato dopo la mezzanotte all'altezza dell'incrocio con piazza della Visione, ha riguardato un bus della linea tpl. I pompieri hanno spento le fiamme che hanno distrutto il mezzo. L'autobus - a quanto riferito - rientrava vuoto al deposito e non risultano feriti.