Un incendio è scoppiato a Roma in una società meccanica industriale in via Idrovore della Magliana. A quanto si apprende, non si sono registrati feriti ma le fiamme hanno coinvolto alcune auto. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco. Ancora da accertare le cause dell'incendio.