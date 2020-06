Ostia, maltrattamenti in famiglia: due arresti

Due arresti nell'entroterra di Ostia per maltrattamenti in famiglia. I carabinieri di Casal Palocco hanno arrestato un 52enne, con precedenti e già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla ex moglie. L'uomo pochi giorni fa era stato bloccato dagli stessi carabinieri per aver aggredito la donna: nonostante il divieto, ha nuovamente tentato di contattarla. A seguito della denuncia presentata dalla vittima, i militari hanno relazionato all'Autorità giudiziaria che ha disposto l'immediata carcerazione. L'uomo è stato condotto nel carcere di Regina Coeli. Ad Ostia Antica i carabinieri hanno arrestato un 62enne originario dello Sri Lanka. L'uomo, da anni poneva continue vessazioni fisiche e psicologiche nei confronti dei familiari. A seguito della denuncia da parte della moglie e dai figli esausti per i continui soprusi, i militari hanno potuto ricostruire l'incubo vissuto dalle vittime. Nei confronti dell'uomo il Tribunale di Roma ha emesso un ordine di custodia cautelare in carcere, che è stato notificato dai carabinieri e successivamente è stato portato nel carcere di Regina Coeli.