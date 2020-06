Papa emerito Benedetto XVI rientrato a Roma dopo visita al fratello

Il Papa emerito Benedetto XVI è rientrato oggi a Roma dopo essersi recato in visita in Germania dal fratello malato, Georg Ratzinger. Il Falcon 900 proveniente da Monaco di Baviera, con a bordo il Papa emerito, è atterrato all'aeroporto di Ciampino poco prima delle 13. Alla partenza Ratzinger è stato salutato in aeroporto dal governatore della Baviera, Markus Soeder.

Il volo

Il volo dell'Aeronautica militare che ha riportato a Roma Benedetto XVI, partito da Monaco di Baviera alle 11.42, è atterrato all'aeroporto di Ciampino alle 12.53. Da lì il Pontefice emerito è ripartito in macchina per il Vaticano. Stamattina ad accompagnare Benedetto XVI all'aeroporto di Monaco di Baviera è stato il vescovo di Ratisbona mons. Rudolf Voderholzer, che ha annunciato una conferenza stampa nel pomeriggio.

La visita al fratello

Joseph Ratzinger si era recato in Germania giovedì scorso, per andare in visita al fratello malato Georg, nella città di Ratisbona. Con lui il segretario, mons. Georg Gaenswein, il medico, un infermiere, una delle 'memores domini' che se ne prendono cura e il vice comandante del Corpo della Gendarmeria.