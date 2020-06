Benedetto XVI torna in Germania dal fratello Georg Ratzinger malato

Il Pontefice emerito ha lasciato questa mattina la sua residenza all'interno delle Mura vaticane ed è giunto a Ratisbona. Secondo quanto riferito dal direttore della Sala Stampa vaticana Matteo Bruni, trascorrerà lì “il tempo necessario”. I due fratelli, legatissimi, sono stati ordinati sacerdoti lo stesso giorno. Georg, 96 anni, ha diretto fino al 1994 il coro della Cattedrale di Ratisbona, noto come "Regensburger Domspatzen"

Il Papa emerito Benedetto XVI è rientrato oggi in Germania per recarsi dall'anziano fratello malato Georg. Ratzinger ha lasciato questa mattina la sua residenza all'interno delle Mura vaticane ed è giunto a Regensburg (Ratisbona) accompagnato da mons. Georg Gaenswein, dal medico, da un infermiere, da una delle memores domini e dal vicecomandante del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano. Il Papa emerito, ha riferito il direttore della Sala Stampa vaticana Matteo Bruni, trascorrerà a Regensburg “il tempo necessario”.

Il tragitto del Papa emerito verso la Germania approfondimento Joseph Ratzinger, Papa Benedetto XVI, compie 93 anni. FOTO L'agenzia cattolica Aci Stampa spiega che è stato un volo di Stato a portare questa mattina Benedetto XVI a Monaco e poi a Regensburg. Joseph Ratzinger, 93 anni compiuti il 16 aprile, ha voluto così raggiungere il fratello maggiore Georg, 96, cui è da sempre molto legato e che è gravemente malato. Verso le 12.30 Benedetto è atterrato a Monaco di Baviera per poi raggiungere la residenza del fratello. Prima di salire in macchina per arrivare al seminario diocesano dove alloggia, il Papa emerito, apparso in buona forma ed energia, ha benedetto il piccolo Konstantin di appena due settimane. La decisione di recarsi in Germania è stata presa in fretta dopo che la salute del fratello era velocemente peggiorata nei giorni scorsi. Georg Ratzinger è comunque sempre rimasto nella sua residenza a Regensburg. A causa della pandemia il fratello del Papa emerito non aveva potuto essere in Vaticano come sempre nei giorni di Pasqua.

I due fratelli legati da sempre approfondimento Ratzinger, 7 anni fa la rinuncia di Papa Benedetto XVI. FOTO I due fratelli, legatissimi da sempre, sono stati ordinati sacerdoti lo stesso giorno, il 29 giugno 1951 nel Duomo di Frisinga. Le circostanze della vita li hanno portati su direttrici diverse - brillante musicista Georg, teologo di rango Joseph - ma il vincolo reciproco è sempre rimasto saldo. Prova ne sono in particolare le numerose visite che Georg Ratzinger ha compiuto in Vaticano dal 2005 al 2013, negli anni del Pontificato del fratello e anche dopo la sua rinuncia. Se Benedetto XVI è universalmente considerato un teologo di livello mondiale, Georg ha fatto della musica la cifra della sua esistenza. Ad appena 11 anni iniziò a suonare l'organo della chiesa di Pleiskirchen, in Baviera, dove è nato il 15 gennaio 1924. Una passione coltivata anche nel seminario minore di Traunstein, dove entrò nel 1935, prima di essere travolto dagli accadimenti della guerra mondiale. Nel 1942 infatti venne coscritto nelle Reichsarbeitsdienst, corpo ausiliario della Germania nazista, e in seguito nella Wehrmacht, con la quale combatté anche in Italia. Catturato dagli Alleati nel marzo 1945, venne detenuto come prigioniero militare a Napoli e rilasciato nel giugno 1945.