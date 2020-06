L'episodio è accaduto in piazza Cola di Rienzo, nel quartiere Prati. Sul posto è arrivata la polizia locale per i rilievi

Un albero è caduto ieri sera sui tavolini all'aperto di un locale in piazza Cola di Rienzo, nel quartiere Prati, a Roma. A quanto riferisce un testimone, non ci sarebbero feriti, né auto danneggiate. Si tratta di un locale, in genere, molto frequentato. Sul posto è arrivata la polizia locale per i rilievi.