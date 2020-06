Accoltellato in strada durante lite, un morto a Roma

Omicidio in strada alla periferia di Roma. La tragedia è avvenuta nella notte in Largo del Badile, in zona Tiburtino III. La vittima è un tunisino di 33 anni colpito con varie coltellate all'addome e alla testa durante una lite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri: ci sarebbe un sospettato la cui posizione è ora al vaglio.