Roma, tentato furto di scooter a Centocelle: denunciati 3 studenti

Tre studenti romani di 18, 17 e 16 anni hanno cercato di rubare uno scooter nel quartiere Centocelle, a Roma, ma sono stati notati dai carabinieri, i quali hanno denunciato i giovani per tentato furto. L’episodio è avvenuto nella notte in via degli Olivi.

L’intervento dei carabinieri

Una pattuglia dei carabinieri della stazione Tor Tre Teste ha notato i tre ragazzi che stavano cercando di rubare una Vespa. I giovani avevano già forzato il bloccasterzo e stavano maneggiando i cavi.