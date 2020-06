Roma, Raggi: “Proseguono i lavori sul piazzale davanti alla Tiburtina”

"Prosegue, rispettando i tempi, il progetto di riqualificazione di gran parte del piazzale Ovest dopo la demolizione del tratto sopraelevato della tangenziale Est, davanti alla stazione Tiburtina", ha affermato la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Facebook.

I lavori di riqualificazione

"Si tratta di un cantiere strategico per la nostra città – ha aggiunto Raggi – per dare un nuovo volto e maggiore funzionalità a un quartiere che per decenni ha vissuto nel degrado e sotto una coltre di smog. Sono in corso le verifiche sugli impianti delle società di pubblico servizio, come tubazioni di gas, reti elettriche e telefoniche, nel tratto di circonvallazione Nomentana tra via Teodorico e via Lorenzo il Magnifico. Sono operazioni necessarie per la realizzazione del nuovo sistema fognario e di raccolta delle acque piovane. Sono iniziati anche i rilievi dei topografi sulla sede stradale. Nei prossimi giorni saranno costruiti i primi tratti di marciapiede e nuove caditoie nel tratto interessato. Stiamo lavorando e monitorando il cantiere giorno per giorno - conclude Raggi - Lo stiamo facendo per il bene della città e per lo sviluppo a livello urbanistico di uno degli snodi ferroviari più importanti di Roma".