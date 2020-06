Roma, cocaina scaricata in fogne durante blitz antidroga: 10 arresti

I carabinieri sono intervenuti in un condominio di via Mitelli, nel quartiere di Tor Bella Monaca, e hanno sequestrato diverse dosi di droga, 35 di eroina e centinaia di euro in contanti, ritenuti guadagno di attività illecita

Dieci persone arrestate, diverse dosi di cocaina e 35 di eroina sequestrate insieme a diverse centinaia di euro in contanti, ritenuti guadagno di attività illecita. È questo il bilancio dei blitz antidroga eseguiti dai carabinieri di Frascati nel quartiere Tor Bella Monaca, a Roma.

Il blitz

I militari sono intervenuti in un condominio di via Mitelli dove hanno notato un gruppo di persone aggirarsi in modo sospetto. A quel punto, il gruppo è scappato e si è barricato in una casa. Intuendo che gli uomini potessero disfarsi di droga, dopo aver circondato il palazzo i carabinieri hanno controllato gli scarichi del sistema fognario. Poco dopo nei tombini sono cadute almeno 50 dosi di cocaina, subito recuperate. Entrati nell'appartamento, hanno sequestrato altre dosi, una pressa per il confezionamento dello stupefacente, due bilancini di precisione e diverse centinaia di euro in contanti.