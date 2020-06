Roma, droga a domicilio: 7 arresti tra cui presunto killer Luca Sacchi

Tra gli indagati, anche Paolo Pirino, il ragazzo accusato in concorso con l'amico Valerio del Grosso di essere l'autore materiale dell'omicidio del personal trainer

Sette ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dal Gip nei confronti di altrettante persone al termine di un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Dda di Roma su un giro di spaccio. Tra gli indagati, anche Paolo Pirino, accusato in concorso con l'amico Valerio del Grosso di essere l'autore materiale dell'omicidio di Luca Sacchi, ucciso con un colpo di pistola alla testa davanti ad un pub lo scorso 23 ottobre a Roma.

Le indagini hanno rivelato la presenza, nel quartiere San Basilio, di un vero e proprio call center della droga messo in piedi da un'organizzazione criminale. LA droga, in particolare cocaina, veniva ordinata per telefono e poi consegnata direttamente al domicilio indicato dai clienti.