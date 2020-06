Disposto l’obbligo di dimora a Sacrofano per Massimo Carminati

L’ex Nar coinvolto nell’inchiesta “Mondo di Mezzo”, libero da ieri per decorrenza dei termini della carcerazione preventiva, non potrà spostarsi dal Comune in provincia di Roma

La procura generale della Corte d’Appello ha disposto tramite un provvedimento l'obbligo di dimora per Massimo Carminati, l'ex Nar coinvolto nell'inchiesta "Mondo di Mezzo" e scarcerato ieri per decorrenza dei termini della carcerazione preventiva e tornato libero dopo 5 anni e 7 mesi di detenzione. Carminati non potrà spostarsi dal Comune di Sacrofano, in provincia di Roma.