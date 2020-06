Roma, da domani al 25 giugno torna Strega Off: evento itinerante

L’urna OFF viaggerà per più di una settimana tra le librerie indipendenti della Capitale. Torna a dar voce al pubblico dei lettori che, tra un caffè e un aperitivo, potrà votare il proprio preferito tra i libri della sestina finalista del Premio Strega 2020

Da domani al 25 giugno, in 12 librerie di Roma, torna Strega OFF, l’evento che riscrive le regole classiche del premio letterario più ambito e discusso d’Italia. Strega OFF Express sarà un’edizione speciale e itinerante che vedrà l’urna OFF viaggiare per più di una settimana tra le librerie indipendenti di Roma. Torna a dar voce al pubblico dei lettori che, tra un caffè e un aperitivo, potrà votare il proprio preferito tra i libri della sestina finalista del Premio Strega 2020. Come sempre il voto del pubblico (insieme a quello di riviste letterarie e culturali selezionate) andrà a formare il voto di Strega OFF, che contribuirà a eleggere il vincitore del Premio Strega.

Le librerie coinvolte

Le librerie coinvolte sono: Altroquando, Tuba, Giufà, Bookish, Tomo, Tra le Righe, Pagina 272, Bookstorie, Testaccio, Tlon, Trastevere, Passaparola. Sarà, inoltre, realizzato un video corale che vedrà come protagonisti i sei finalisti del Premio Strega, amici e lettori, per raccontare questa bizzarra edizione e rivelare domande, risposte e previsioni. Infine, Strega OFF Express sarà anche in radio, grazie a Profetica, un podcast presentato da Le Bookoliche.