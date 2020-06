Coronavirus Lazio, Zingaretti: "Test sierologici per personale scuola"

Avevo chiesto al Governo italiano, e rinnovo la richiesta, ma se non ci sarà risposta positiva il Lazio comunque lo farà - ha affermato il governatore -. Lanceremo la campagna per i test sierologici per tutto il personale della scuola, amministrativo e docente, perché è la fascia più a rischio. Parliamo di circa centomila test"

Test sierologici per tutto il personale scolastico della regione Lazio. Lo ha annunciato il governatore, Nicola Zingaretti, durante una conferenza stampa sull'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - L'EMERGENZA A ROMA) che si è tenuta all'istituto Spallanzani. "Avvieremo la campagna a fine agosto e primi di settembre per dare un'ulteriore sicurezza e tranquillità alle famiglie", ha spiegato il presidente.

Zingaretti: "Personale della scuola è la fascia più a rischio"

"Stiamo pianificando azioni di prevenzione, controllo e battaglia al coronavirus proiettate sull'autunno - ha sottolineato Zingaretti -. La prima è la campagna 'Scuola sicura'. Avevo chiesto al Governo italiano, e rinnovo la richiesta, ma se non ci sarà risposta positiva il Lazio lo farà: lanceremo la campagna per i test sierologici per tutto il personale della scuola, amministrativo e docente, perché è la fascia più a rischio. Parliamo di circa centomila test".

"Mi appello al Governo, seggi non siano in scuole"

"Sulla scuola mi permetto di fare un appello al Governo, ministero dell'Interno, al ministero dell'Istruzione e alle prefetture - ha affermato il presidente della regione Lazio -. Viste le scelte di carattere elettorale che si stanno facendo sarebbe bene uno sforzo, anche per tutelare la salute, affinché i seggi elettorali si tengano il più possibile in luoghi separati dalle scuole. Penso a grandi aree come le palestre o, concordandolo con sindaci e prefetture, in altri luoghi pubblici che non siano le scuole per evitare di interrompere il ciclo scolastico".