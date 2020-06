Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Con la riapertura delle frontiere interne all'Ue, oggi aumentano i collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Roma Fiumicino: oltre 100 voli in totale tra arrivi e partenze. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:34 - Oggi più voli a Fiumicino con riapertura delle frontiere

Oggi, con la riapertura delle frontiere interne all'Ue, aumentano i collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Roma Fiumicino: oltre 100 voli in totale tra arrivi e partenze. Dodici i paesi europei collegati. La giornata di oggi darà inoltre alle compagnie aeree la possibilità di vendere tutti i posti, a seguito della pubblicazione dell'ultimo Dpcm con il quale viene rimosso l'obbligo del distanziamento sociale a bordo degli aerei, a patto però che vengano soddisfatti alcuni requisiti richiesti (l'aria sia rinnovata ogni 3 minuti, i flussi siano verticali e dotati di filtri Hepa così da rendere una elevatissima purificazione dell'aria). Inoltre, i passeggeri in partenza da Fiumicino potranno portare con sé un solo bagaglio a mano (trolley o borsa purché rispettino le misure richieste da ciascun vettore). In stiva, come di consueto, le altre valigie.