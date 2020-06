Frosinone, traffico e spaccio di droga: 13 misure cautelari

E’ in corso dall’alba di oggi un’operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Frosinone in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della Dda, nei confronti di 13 persone accusate, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, cinque persone sono finite in carcere, sette ai domiciliari e a una persona è stato notificato un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'operazione vede coinvolti ottanta militari.