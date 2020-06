Viterbo, rubano bancomat: ladri lasciano bottino dopo inseguimento

La vicenda è accaduta nella notte a Monte Romano. L'auto usata per la spaccata è risultata rubata in provincia di Rieti mentre il furgone è risultato rubato ad Acilia. Recuperato il bancomat con dentro 50mila euro

Con un'auto "ariete" hanno sfondato la vetrata di un ufficio postale in provincia di Viterbo e sono scappati con il bancomat. Ma i ladri sono stati intercettati dai carabinieri e, dopo un inseguimento, hanno abbandonato i veicoli con il bottino in una strada di campagna.

La ricostruzione dei fatti

La vicenda è accaduta nella notte a Monte Romano. L'auto usata per la spaccata è risultata rubata in provincia di Rieti mentre il furgone è risultato rubato ad Acilia. Recuperato il bancomat con dentro 50mila euro. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili.