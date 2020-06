Roma, auto contro un muro: muore ragazzo di 20 anni

A bordo anche un passeggero, un giovane di 19 anni, che è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto è intervenuta la polizia locale

Incidente mortale nella notte a Roma. La vicenda è accaduta su via Tuscolana intorno alle due. La vittima è un ragazzo di 20 anni a bordo di un'auto. Per cause da accertare avrebbe perso il controllo della macchina finendo contro un muro. A bordo anche un passeggero, un ragazzo di 19 anni, che è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto è intervenuta la polizia locale.