Roma, 14enne travolto e ucciso: sequestrato telefono automobilista

E' stato sequestrato il cellulare del 22enne che, nella tarda serata di lunedì 8 giugno, ha travolto e ucciso il 14enne Mattia Roperto, in zona Infernetto a Roma. A quanto riportato, verranno effettuati accertamenti sui tabulati telefonici per stabilire se al momento dell'impatto il 22enne stesse utilizzando il telefono. Verrà sottoposta a verifiche anche l’auto guidata dal ragazzo, per determinare la velocità a cui stava viaggiando il veicolo. Il 22enne è risultato positivo all'esame tossicologico e gli inquirenti, che indagano per omicidio stradale, hanno disposto ulteriori esami anche su questo aspetto.